Infektion könnte zum tragischen Tod von Ayoub [7] geführt haben

Tragischer Vorfall in Südtirol

Von: luk

Bruneck – Eine besonders aggressive Lungeninfektion könnte die Ursache für den tragischen Tod eines siebenjährigen Ayoub in der Grundschule von Uttenheim im Pustertal. Dies geht laut Alto Adige online aus den ersten diagnostischen Untersuchungen des Krankenhauses Bruneck hervor.

Der Vorfall ereignete sich, wie berichtet, am vergangenen Mittwoch, als der Junge, dessen Familie aus Marokko stammt, nach einer Stunde Eislaufen mit seinen Klassenkameraden plötzlich über Schwindel klagte und schließlich zusammenbrach.

Ein Notarzt wurde sofort alarmiert, doch trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Kind wenig später im Krankenhaus von Bruneck.

Die Diagnose einer schweren Lungeninfektion bringt nun zumindest etwas Klarheit über die Ursache dieses tragischen Ereignisses, das große Trauer und Bestürzung ausgelöst hatte.

Bildungsminister Giuseppe Valditara sprach der Familie des Jungen sein Beileid aus. Auf der Plattform X erklärte er: „Mit großem Schmerz habe ich vom tragischen Tod eines siebenjährigen Jungen erfahren, der in der Grundschule in der Provinz Bozen zusammengebrochen ist. Mein Mitgefühl gilt in erster Linie seiner Familie. Den Eltern spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus.“

Auch der Landesrat für deutsche Bildung, Philipp Achammer, spricht der Familie des am Mittwoch verstorbenen Schülers der Grundschule Uttenheim sein Beileid aus: “Wir trauern mit der Familie des kleinen Ayoub. Es ist unbegreiflich und unfassbar traurig, wenn ein Kind mitten aus dem Leben, mitten aus der Schulgemeinschaft gerissen wird”, sagt Landesrat Achammer.