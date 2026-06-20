Internationale Fachtagung zur Sprengtechnik in Bozen

Von: mk

Bozen – Am 19. Juni fand im NOI Techpark in Bozen die vierte Ausgabe der Fachtagung “Bolzano Explo Bozen 2026”, organisiert vom Amt für Geologie und Baustoffprüfung unter Direktor Volkmar Mair in Zusammenarbeit mit dem Geologen Giacomo Nardin und IDM Südtirol. Rund 500 Teilnehmende aus Italien und aus dem Ausland waren vor Ort oder über Videokonferenz dabei. Der für Geologie zuständige Landesrat, Christian Bianchi, hob bei der Tagung die Wichtigkeit des Austausches von Fachleuten, Unternehmen, Institutionen und Forschung hervor: “Südtirol ist aufgrund unterschiedlicher Baustellen mit diversen Herausforderungen ein bedeutendes Einsatzgebiet für zivile Sprengtechnik. Dadurch wurde auf lokaler Ebene Kompetenz auf höchstem Niveau und eine gefestigte Sicherheitskultur entwickelt.”

Besonders lobenswert sei die internationale Ausrichtung der Veranstaltung, was auch an den Vortragenden sichtbar wurde. Die Inputs befassten sich mit großen Infrastrukturprojekten, Aushubarbeiten in komplexen städtischen Umgebungen, Sicherungen von Felswänden, neue Überwachungssysteme und innovative Technologien für den kontrollierten Einsatz von Sprengtechnik.

Für Südtirol sei vor allem die Minderung des Steinschlagrisikos ein bedeutender Einsatzbereich: “Mittels geologischer Analysen, Überwachungsmaßnahmen und Modellierungen ist es möglich, Gefahrensituationen präzise zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu planen. Dies erfolgt auch mittels Einsatz von Sprengtechnik, wobei die Arbeiten immer möglichst schonend für die Umgebung geplant werden”, unterstrich Landesrat Bianchi. Dies sei auch auf die hochqualitative Arbeit des Amtes zurückzuführen: “Der Einsatz für die Erhöhung der Sicherheit für Infrastrukturen und für die Bevölkerung bei gleichzeitigem Bemühen, öffentliche Mittel bestmöglich einzusetzen ist ein Modell, das auch über unsere Landesgrenzen hinaus Interesse geweckt hat und damit die lokal vorhandenen Kompetenzen unter Beweis stellen”, betonte der Landesrat.