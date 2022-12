Ist Urin von Hunden daran Schuld?

Meran – Wie berichtet, ist es am Freitagnachmittag zu einem unglaublichen Unfall in Meran gekommen. Auf der Passerpromenade am Rande des Weihnachtsmarktes ist plötzlich eine Straßenlaterne umgekippt und hat dabei einen Passanten – ein 58-jähriger Mann aus Meran – getroffen. Nun wird vermutet, dass Urin von Hunden den Unfall indirekt verursacht hat.

Bereits unmittelbar nach dem Unfall war festgestellt worden, dass sich Rost am Fuß des Laternenmastes breit gemacht hat. Die Korrosion wiederum könnte von Hundeurin hervorgerufen worden sein.

Zahlreiche Einheimische und Touristen, die mit ihren Vierbeinern Gassi gehen, wären damit letztendlich für den Unfall verantwortlich. Nach dem heftigen Schlag versuchte der Mann – wie berichtet – noch über die Treppen zu gehen, ging dort aber benommen zu Boden.

Der 58-Jährige wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt eine große, stark blutende Kopfwunde, die von der Stirn bis zum Hinterkopf reichte. Sie musste mit 40 Stichen genäht werden. Mittlerweile ist er wieder wohlauf.

Der außergewöhnliche Unfall bereitet auch deshalb Sorgen, weil er sich auf der Passerpromenade ereignet hat, wo in diesen Tagen Tausende Personen vorbeigehen, um sich den Christkindlmarkt anzuschauen. „Man muss sagen, dass wir sofort alle Straßenlaternen kontrolliert haben“, erklärt der Präsident der Meraner Stadtwerke, Hans Werner Wickertsheim, laut Alto Adige online.

Rost wie beim umgefallenen Laternenpfahl sei sonst nirgends festgestellt worden. „Die Straßenlaternen sind vor 20 Jahren von der Edyna in den Besitz der Stadtwerke übergegangen“, so der der SW-Präsident. Für Straßenlaternen sei das kein Alter. Die Korrosion sei vermutlich von Wasser unterhalb des Bodens verursacht worden. Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, dass Hundeurin zur Korrosion beigetragen habe. Die technischen Überprüfungen würden in den nächsten Tagen fortgesetzt, erklärt Wickertsheim. Die Gefahr, dass weitere Straßenlaternen umstürzen, sei derzeit nicht gegeben.

Auch Stadtrat Stefan Frötscher versichert, dass bereits am Freitag die nötigen Kontrollen vorgenommen worden seien. „Die Meraner und die Gäste des Weihnachtsmarkts können beruhigt sein“, so der Stadtrat.