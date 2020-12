Jede Flocke bleibt liegen: Vorsicht auf den Straßen

Südtirol hüllt sich in ein weißes Kleid

Bozen – Die Prognosen des Landeswetterdienstes haben sich bewahrheitet: In Südtirol ist heute seit den frühen Morgenstunden Schneefall angesagt. Weite Teile des Landes sind bereits weiß und auch in den Tallagen schneit es zumindest noch bis in den Nachmittag hinein kräftig weiter.

Am meisten Schnee wird laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin entlang der Landesgrenze vom Unterland bis ins Hochpustertal fallen.

twitterWegen der tiefen Temperaturen bleibt auch jede Flocke liegen, daher ist auf den Straßen auch Vorsicht geboten.