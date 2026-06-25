Jogger von Unbekannten mit Waffe überfallen

Von: apa

Ein 22-jähriger Jogger ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Landstraße von drei maskierten Personen überfallen und beraubt worden. Die Unbekannten stehen im Verdacht, den Mann dabei mit einer Faustfeuerwaffe bedroht zu haben, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderten die drei Beschuldigten den 22-Jährigen demnach zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf. Sie raubten ihm Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-DW 62800 erbeten.