Jugendliche in Wettstube: Quästor schließt Lokal in Marling

Marling – Quästor Paolo Sartori hat die Schließung des Lokals “Cafè Gravenstein” und des dazugehörigen Spiel- und Wettsalons in Marling verfügt. Die Lizenz wird für die Dauer von 15 Tagen ausgesetzt. Die Quästur erklärt das mit Problemen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war das Antreffen von zwei Minderjährigen im Wettsalon bei einer Polizeikontrolle.

Außerdem wurden immer wieder vorbestrafte Personen im und um dem Lokal von den Behörden angetroffen. In den vergangenen Jahren wurde der Gastbetrieb zwei Mal abgemahnt, sich an die Gesetze zu halten, mit der Aufforderung, alle in der Lizenz enthaltenen Vorschriften zu befolgen.

“Im Laufe der Zeit scheinen die Probleme, die das „Café Gravenstein“ und die angeschlossene Spiel- und Wettstube kennzeichnen, keine Lösung gefunden zu haben. Diese Probleme stellen nach wie vor eindeutig eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen dar und stellen gleichzeitig eine erhebliche Gesundheitsgefährdung für die Bürger dar, insbesondere für Minderjährige, die freien Zugang zu den Räumlichkeiten der Spiel- und Wettstube haben und dort Glücksspiele betreiben können. Dies birgt die konkrete Gefahr, dass sie eine Spielsucht entwickeln”, so die Quästur.

Daher hat Quästor Sartori die Entscheidung getroffen, die Lizenz zu suspendieren und das „Café Gravenstein“ sowie die angeschlossene „Spiel- und Wettstube“ gemäß Artikel 100 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit sofort zu schließen. Dieses Vorgehen zielt darauf ab, eine faktisch schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu unterbinden, unabhängig von der Rolle des Betreibers – der diese Zustände im Wesentlichen geduldet hat, da er in der Vergangenheit niemals persönlich die Intervention der öffentlichen Gewalt gefordert hat. Dieser Beschluss soll nicht das spezifische Verhalten des Betreibers sanktionieren.

„Die schwerwiegenden und wiederholten Probleme in diesem öffentlichen Betrieb haben mich dazu veranlasst, die sofortige Schließung anzuordnen“, betonte Sartori. „Sollte sich auch diese strenge Maßnahme in Zukunft als nicht ausreichend erweisen, um diese schwerwiegende und systematisch wiederkehrende Situation zu beenden, werde ich die endgültige Lizenzentziehung in Erwägung ziehen. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie die Gesundheit der Bürger, insbesondere der Minderjährigen, sind primäre Güter, die von der gesamten Bevölkerung als solche wahrgenommen werden. Unser Auftrag ist es, sie mit größter Strenge zu schützen und zu verhindern, dass Situationen, die sie gefährden, erneut auftreten können.“