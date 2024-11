Jugendlicher wegen Hehlerei und Widerstand festgenommen

Einsatz der Carabinieri in Leifers

Von: fra

Leifers – Gegen 23.50 Uhr führten die Carabinieri von Leifers routinemäßige Kontrollen durch, im Zuge dessen ein Minderjähriger festgenommen wurde. Ihm werden Hehlerei und Widerstand gegen Beamte vorgeworfen. Der Jugendliche war auf einem gestohlenen Motorrad unterwegs und verhielt sich aggressiv gegenüber den Carabinieri, die seine Identität feststellen wollten.

Während der Kontrolle griff der junge Mann die Beamten mit Gewalt an und versuchte, sich ihrer Festnahme zu entziehen. Dank des schnellen und besonnenen Handelns der Carabinieri konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden. Der Jugendliche, der die Beamten weiterhin beschimpfte, wurde schließlich überwältigt und in seine Wohnung gebracht. Dort wurde er unter Hausarrest gestellt. Auf Anordnung der Justizbehörden soll er später in eine geeignete Einrichtung überstellt werden.

Dieser Vorfall ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der Carabinieri von Leifers und Neumarkt, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Es wird betont, dass der Jugendliche bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt (gemäß Richtlinie 2016/343/EU).