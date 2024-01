Junge Frau in Bozen umzingelt und ausgeraubt

Bozen – Im Stadtviertel Kaiserau in Bozen ist am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr eine junge Frau von einer Gruppe umzingelt und ausgeraubt worden. Der beunruhigende Vorfall hat sich in der Nicolò-Rasmo-Straße auf der Höhe der Hundewiese zugetragen.

Die Frau war gerade aus einem öffentlichen Verkehrsmittel ausgestiegen, als sich ihr vier junge Migranten näherten.

Blitzschnell wurde sie von der Gruppe umzingelt und zu Boden gestoßen. Aufgrund des Sturzes zog sie sich im Gesicht eine Platzwunde zu.

In der Zwischenzeit entrissen ihr die Täter die Handtasche, in der sich 150 Euro in bar, ihre Papiere sowie die Hausschlüssel befanden. Anschließend teilten sich die Angreifer auf und suchten in verschiedenen Richtungen das Weite.

Ein Anrainer, der sich gerade auf dem Balkon befand, hat die Szene beobachtet und eilte der jungen Frau zur Hilfe. Gleichzeitig verständigte er die Polizei.

Es wurde Anzeige erstattet.