Junge Männer mit Joint erwischt – und mit 30 Gramm in der Wohnung

Anzeige wegen Drogenhandels in Bozen

Bozen – Die Carabinieri sind in den vergangenen Tagen in Bozen verschärft gegen den Drogenhandel vorgegangen.

Die Ordnungshüter haben dabei unter anderem zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren beim Rauchen eines Joints überrascht. Bei der Durchsuchung der beiden stießen die Carabinieri auf mehrere Gramm Haschisch, die sie bei sich hatten.

Das Rauschgift war verkaufsfertig verpackt. Auch in der Wohnung der beiden wurden die Exekutivbeamten fündig. In einer Metallkiste wurden 30 Gramm Marihuana und 800 Euro in bar gefunden.

Die beiden jungen Männer müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft wegen Drogenhandels verantworten. Die Carabinieri haben sie auf freiem Fuß angezeigt.

Das Cannabis wurden hingegen beschlagnahmt und zur Analyse ins Labor nach Leifers gebracht.