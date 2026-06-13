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Mann ertrank beinahe

Kajak-Unfall in der Ahr

Samstag, 13. Juni 2026 | 17:30 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers
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Von: luk

St. Johann im Ahrntal – Ein Kajakfahrer ist am Samstagvormittag in St. Johann im Ahrntal in der Ahr gekentert und nur knapp einer Tragödie entgangen.

Der Mann, ein Einheimischer im Alter von rund 35 Jahren, verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kajak und kenterte im reißenden Wasser. Sein Begleiter reagierte geistesgegenwärtig, zog den Verunglückten aus der Strömung ans Ufer und setzte umgehend den Notruf ab.

Kurz darauf trafen die Bergrettung Ahrntal und das Weiße Kreuz am Unfallort ein. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Bruneck geflogen.

Das abgetriebene Kajak konnte später von den Freiwilligen Feuerwehren Sand in Taufers, Kematen und Luttach mithilfe einer Drohne geortet und geborgen werden.

Bezirk: Pustertal

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