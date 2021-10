Kassationsgericht bestätigt Haftstrafe für Ester Quici

Bozen – Ester Quici aus Meran muss für mehr als neun Jahre ins Gefängnis. Das Kassationsgericht hat das Urteil des Berufungsschwurgerichtes in Trient nämlich bestätigt. Es ist damit rechtskräftig. Quici hat sich Medienberichten zufolge heute den Carabinieri gestellt und wurde dann ins Frauen-Gefängnis von Trient gebracht, wo sie ihre Haftstrafe verbüßen wird.

Quici war bekanntlich wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Im März 2015 war ihr Lebensgefährte Alessandro Heuschreck in einer Wohnung in der Freiheitsstraße in Bozen verblutet. Seine Leiche wies 18 Messerstiche auf. Einige der Verletzungen soll er sich selbst zugefügt haben, andere sollen aus der Hand von Ester Quici stammen. Keiner der Stiche für sich war tödlich. Heuschreck ist aber verblutet.