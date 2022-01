Kastelruth: Profis brechen zu Silvester in Hotel ein

Kastelruth – In einem Luxushotel in Kastelruth sollen am Silvesterabend Einbrecher zugeschlagen haben. Vermutlich handelt es sich um Profis. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, könnten die Täter auch Drohnen eingesetzt haben.

Der Gesamtwert der Beute ist noch nicht klar, allerdings soll es sich um eine beachtliche Summe handeln. Die Ermittler rechnen mit mindestens fünf Tätern. Das legt sowohl der zeitliche Ablauf des Diebstahls als auch dessen Umsetzung nahe.

Die Täter sind in zwei Suiten im ersten Stock eingedrungen. Zunächst waren sie über den Zaun der Hotelanlage geklettert und hatten sowohl die Alarmanlage als auch Überwachungskameras außer Gefecht gesetzt.

Abgesehen hatten es die Eindringlinge auf die Hotelsafes. Statt sie zu knacken, haben sie sie aus ihrer Verankerung in der Wand gerissen. Dafür benötigten sie nur rund zehn Minuten.

Trotz des schweren „Gepäcks“ schafften die Diebe die Flucht über den Zaun und entfernten sich dann in ihren Fahrzeugen. Als die Gäste in ihr Zimmer zurückkamen und den Einbruch bemerkten, war es längst zu spät, um die Verfolgung aufzunehmen.

Stattdessen wurden die Betreiber des Hotels und die Carabinieri von St. Ulrich informiert, die einen Lokalaugenschein durchführ und die Opfer anhörten. Auch am Tag danach wurden die Ermittlungen fortgesetzt.

Die Carabinieri gehen davon aus, dass der Einbruch bis ins kleinste Detail geplant war. Deshalb wurde auch das Hotelpersonal einvernommen: Mehrere Personen berichteten dabei, dass am Abend zuvor Drohnen oberhalb des Hotels gesichtet worden waren.

Einige hatten zunächst vermutet, dass die Geräte zum Einsatz gekommen seien, um suggestive Werbebilder von oben aufzunehmen. Die Ermittler gehen nun allerdings davon aus, dass die Täter die Drohnen verwendet haben könnten, um die Umgebung und das Hotel auszukundschaften.