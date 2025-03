Katholische Männerbewegung: Frühjahrstagung

Von: fra

Brixen – Am gestrigen Samstag, dem 8. März, fand die Frühjahrstagung der Katholischen Männerbewegung (kmb) in der Cusanus-Akademie in Brixen statt. Die Veranstaltung begann mit einer Wortgottesfeier, geleitet von Manuela Unterthiner Mitterrutzner. Nach den Grußworten des Vorsitzenden Georg Oberrauch, der nach sechs Jahren sein Amt abgab, folgte der Vortrag von Hans Heiss. Neben den offiziellen Berichten und der Vorstellung des Jahresprogramms 2025 gab es auch Workshops zu verschiedenen Themen wie Pilgergemeinschaft Südtirol, Missbrauchsstudie, spirituelle Angebote und aktive Vaterschaft.

Mit Edl Huber übernimmt nun ein langjähriger Direktor der Raika Überetsch den Vorsitz der Katholischen Männerbewegung. Huber kündigte an, den Weg seines Vorgängers Georg Oberrauch fortzusetzen. In seiner ersten Ansprache betonte er, wie wichtig es sei, dass die Kirche wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft rücke. Die Kirche müsse “zu den Leuten kommen”, erklärte Huber, und die Rolle der Frau in der Kirche müsse durch das Diakonat für Frauen gestärkt werden. Die Katholische Männerbewegung wolle diesen Veränderungsprozess aktiv begleiten und als Wegweiser fungieren.

Ein weiteres zentrales Thema der Tagung war die kritische Auseinandersetzung mit den Missbrauchsfällen in der Kirche. Die Katholische Männerbewegung forderte, dass in dieser Angelegenheit genau hingeschaut und verantwortungsvoll mit den Vorwürfen umgegangen werden müsse. In einem ergänzenden Vortrag ging Hans Heiss auf den Aufruf des Matthäus-Evangeliums ein, Gläubige als “Salz der Erde” zu sein. Heiss erklärte, dass dieser Appell zur Wahrheit und Gerechtigkeit auch heute von großer Relevanz sei. Die Suche nach Wahrheit sei angesichts von Fake-News und Informationsflut entscheidend, um eine gerechtere und solidarischere Welt zu schaffen.

Die Veranstaltung bot somit einen tiefgehenden Austausch zu gesellschaftlichen, kirchlichen und spirituellen Themen und setzte ein Zeichen für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Kirche.