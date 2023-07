Kathrin Gufler [17] stirbt bei Radunfall am Jaufen

Kalch – Auf der Jaufenpass-Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam die 17-jährige Kathrin Gufler aus Platt in Moos in Passeier ums Leben.

Die junge Frau war mit ihrem Fahrrad talwärts unterwegs. Unweit des Joselehofes bei Kalch ist sie auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ausgerutscht und dann gegen einen entgegenkommenden Pickup mit einem Pferdeanhänger geprallt.

Gufler zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass es für sie keine Rettung gab. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 17-Jährige tun.

Im Einsatz standen neben dem Notarzt und dem Weißen Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Gasteig/Ratschings sowie die Notfallseelsorge. Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf.

Dem Fahrer (52) des Pkw trifft laut ersten Ermittlungsergebnissen keine Schuld.