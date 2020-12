Kaufmann in Bozen, Einbrecher in Österreich?

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen einen 39-jährigen Unternehmer verhaftet, der völlig unverdächtig schien. Der Mann wird allerdings von der österreichischen Polizei gesucht. Ihm werden Diebstahl und Körperverletzung vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft von Innsbruck hat nach Ermittlungen der Bundespolizei einen europäischen Haftbefehl ausgestellt.

Den Ermittlern zufolge hatte der Mann, der ursprünglich aus Osteuropa stammt, bereits vor zehn Jahren in Innsbruck einen Fremden brutal angegriffen und geschlagen. Zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 soll er hingegen gemeinsam mit anderen mehrere Einbrüche begangen haben. Die übrigen Mitglieder der Bande konnten noch nicht vollständig identifiziert werden.

Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, insgesamt für einen Schaden in der Höhe von mehreren 10.000 Euro verantwortlich zu sein.

In Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden lauerten die Carabinieri dem Mann in Bozen vor seinem Büro auf und konnten ihn so verhaften. Der 39-Jährige war völlig überrascht. Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass ihm jemand auf die Schliche kommt, und sich auf seine Tarnung als harmloser Kaufmann in Bozen allzu sehr verlassen.