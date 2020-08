Keine Maske im Bus: Das wird nun teuer

Bozen – Mit der Eigenverantwortung ist es leider zu oft nicht weit her: In den städtischen Autobussen halten sich die Fahrgäste vielfach nicht an die Maskenpflicht.

Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, könnte das nun teuer werden.

Die Kontrolleure sind künftig nämlich mit Polizeiverstärkung im Einsatz. Die Geldstrafen reichen von 400 bis 3.000 Euro.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen „Dolomiten“-Ausgabe!