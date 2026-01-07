Keine Zwischenfälle auf Brunecker Christkindlmarkt

Von: Ivd

Bruneck – Die Weihnachtsmärkte in Bruneck sind in dieser Saison ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Wie die Carabinieri mitteilen, blieb die gesamte Dauer der Festtage aus Sicht der öffentlichen Sicherheit ruhig und geordnet – trotz des großen Andrangs von Einheimischen und Gästen.

Seit der Eröffnung der Christkindlmärkte waren Streifen der Carabinieri-Kompanie Bruneck regelmäßig im Einsatz. Die Beamten waren überwiegend zu Fuß unterwegs und sorgten mit ihrer sichtbaren Präsenz dafür, dass sich Besucher sicher bewegen konnten. Laut Angaben der Ordnungskräfte wurden während der gesamten Weihnachtszeit weder Straftaten noch sicherheitsrelevante Zwischenfälle registriert.

Die kontinuierlichen Kontrollen trugen dazu bei, ein entspanntes und friedliches Umfeld zu schaffen – ein Aspekt, der gerade bei stark frequentierten Veranstaltungen von besonderer Bedeutung ist. Die Sicherheitslage blieb stabil, größere Einsätze oder Notfälle waren nicht erforderlich.

Besonderen Anklang fand bei einem der Veranstaltungen ein Auftritt der Carabinieri in historischer Uniform. Der Einsatz der traditionsreichen Dienstkleidung stieß bei den Anwesenden auf großes Interesse und wurde als stimmige Ergänzung zur weihnachtlichen Atmosphäre wahrgenommen. Gleichzeitig unterstrich er die enge Verbindung zwischen Sicherheitsarbeit, regionaler Tradition und öffentlichem Leben.