Kinderherz: Besondere Begegnungen für einen guten Zweck

Bozen – Den alltäglichen Sorgen einmal entfliehen und Gemeinsamkeit genießen; unter diesem Motto kann man das dichte Sommerprogramm des Vereins Kinderherz verstehen, das verschiedenste Aktionen umfasst und vor allem auf eine große Sensibilität der Bevölkerung abzielt, um auf das auch in Südtirol sehr präsente Thema der Herzerkrankungen hinzuweisen.

Bei einer kürzlich stattgefundenen Aussprache des Kinderherz-Vorstandes Ulrich Seitz mit dem Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer, Sanitätsdirektor Josef Widmann und den Primaren für Neonatologie Alex Staffler sowie für Gynäkologie Martin Steinkasserer konnten wichtige Anliegen besprochen werden. Im Fokus stand dabei auch die Festigung eines starken Netzwerkes zwischen den Kliniken Bozen, München, Padua und Verona, damit die zahlreichen Südtiroler Betroffenen gut versorgt bleiben.

Belastend seien weiterhin die Unsicherheiten hinsichtlich der Pflegeeinstufung und ob die doch erheblichen gesundheitlichen Probleme der Antragsteller zeitlich und in ihrem Ausmaß angemessen erfasst werden können, so Seitz. Überaus positiv seien jedoch die zahlreichen Zusammenkünfte, die mit Freunden des Vereins unlängst angestanden sind und andere, die in diesen Wochen auf dem Programm stehen. So etwa auch der Besuch des FC Südtirol im Sommercamp für herzkranke Kinder in Ridnaun.

In erster Linie müsse aber die erneute Zusammenarbeit mit dem Team der Rittner Sommerspiele genannt werden, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiern. Gemeinsam mit Obmann Andreas Baumgartner wurde dabei eine besondere Spendensammlungsaktion für die Südtiroler Herzkinder lanciert. Am Ritten beginnen zudem in Kürze das traditionelle Freilichtkino zugunsten von Kinderherz.

Ausgewählte Filme, ein spezieller Standort in Lichtenstern und eine tolle Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis.

Am Donnerstag, 3. August wird in diesem Zusammenhang der Abenteuerfilm „Der Junge und die Wildgänse“ die Kinoleinwand erhellen. Anlässlich dazu wird die bekannte Südtiroler Theaterschauspielerin Katharina Gschnell von den Höhen und Tiefen ihrer angeborenen Herzerkrankung erzählen. Am Donnerstag, 10. August wird weiterhin„Joe der Film“ mit italienischen Untertiteln gezeigt. Zu Gast ist dann der Hauptdarsteller und Regisseur des Publikumserfolgs, Thomas Hochkofler, der für Fragen und Antworten stehen wird. Moderiert wird der Abend von Beatrix Unterhofer. Am Donnerstag, 17. August schließt die Vorführreihe die französische Komödie „Le donne del 6. piano” in italienischer Sprache. Vor dem Film wird die Meraner Singer-Songwriterin Nina Duschek den Aperitif musikalisch umrahmen. Vormerkungen sind über info@kinderherz.it ab sofort möglich.