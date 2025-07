Kinderwagen mit Säugling auf Tiroler Alm abgestürzt

Von: apa

Während eine 23-jährige Frau am Montagmittag in Tirol ein Tor vor einer Alm öffnen wollte, hat sich der Kinderwagen mit ihrem zehn Wochen alten Baby selbstständig gemacht und ist talwärts gerollt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr auf dem Weg zur Frommes Alpe im Gemeindegebiet von Fiss (Bezirk Landeck). Das Kind wurde aus dem Wagen geschleudert und in die Klinik eingeliefert. Dort gab es Dienstagfrüh Entwarnung: Das Kind sei nicht lebensgefährlich verletzt.

“Für die Schwere des Unfalls hat das Kind großes Glück gehabt”, hielt Kliniksprecher Johannes Schwamberger gegenüber der APA fest. Der Kinderwagen überschlug sich nämlich zuerst mehrfach. Dabei wurde der Säugling aus dem Gefährt geschleudert und kam auf einer Bergwiese zu liegen. Zufällig vorbeikommende Bergretter aus Fiss leisteten Erste Hilfe und brachten die aus Deutschland stammende Mutter ihr und Baby ins Tal. Im Bezirkskrankenhaus Zams erfolgte die Erstversorgung, danach wurde der Säugling mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Universitätsklinik geflogen.