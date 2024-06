Kirchturmbrand im Gadertal

Von: luk

Stern – In Stern, einer kleinen Gemeinde im Gadertal, ereignete sich ein Vorfall, den die lokalen Feuerwehrleute so schnell nicht vergessen werden: Der Kirchturm der örtlichen Kirche fing Feuer.

Am Dach des Kirchturms war ein Brand ausgebrochen, was die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Stern und Kassian sofort auf den Plan rief. Die Löscharbeiten gestalteten sich besonders anspruchsvoll, da das Feuer in schwindelerregender Höhe bekämpft werden musste. Die Feuerwehrleute arbeiteten unter schwierigen Bedingungen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Zurzeit werden am Kirchturm Renovierungsarbeiten durchgeführt, die vermutlich die Ursache für den Brand waren. Trotz der gefährlichen Situation und der Höhenlage gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand schnell zu löschen, sodass nur geringer Sachschaden entstand.

Die genaue Ursache des Feuers wird noch untersucht, doch dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehren konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Die Bewohner von Stern sind erleichtert, dass niemand verletzt wurde und der historische Kirchturm weiterhin erhalten bleibt.