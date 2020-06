Klausen: Spektakulärer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Klausen – Am späten Sonntagnachmittag ist es in Klausen zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen. Auf der Staatsstraße bei der nördlichen Stadteinfahrt ist ein Fahrzeug auf die Betonabgrenzung am Straßenrand geraten, hat sich in der Folge überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Angeblich hatte der Fahrer die Kontrolle über den Van verloren.

In dem Siebensitzer befanden sich vier Erwachsene und drei Kinder. Nur eine Person wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. Die anderen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die Patienten wurden vom Weißen Kreuz ins Brixner Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Klausen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.