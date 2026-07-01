Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kleines Wunder: Aquarienfische überleben Murenabgang
Freiwillige Feuerwehr Partschins im Einsatz

Kleines Wunder: Aquarienfische überleben Murenabgang

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 21:44 Uhr
734023084_2279599109516350_7746413733943268816_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol/Freiwillige Feuerwehr Partschins
Schriftgröße

Von: ka

Partschins/Meran – Die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Murenabgang im Burggrafenamt laufen weiterhin auf Hochtouren. Während die Einsatzkräfte unermüdlich Schlamm, Geröll und entwurzelte Bäume beseitigen, kam es am Mittwoch zu einem emotionalen Lichtblick inmitten der Zerstörung.

Bei den Bergungsarbeiten stießen die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Partschins auf ein völlig verschlammtes Aquarium, das von den Erdmassen begraben worden war. Beim vorsichtigen Freilegen folgte die große Überraschung: Die Fische hatten den enormen Druck und die Schlammmassen wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden und schwammen lebendig in ihrem Becken.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol/Freiwillige Feuerwehr Partschins

„Zwischen den vielen Stunden harter und kräftezehrender Arbeit sind es genau solche kleinen Momente, die allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zaubern und neue Kraft geben.”

Die Bergung des Aquariums zeigt einmal mehr, mit wie viel Sorgfalt und Blick fürs Detail die lokalen Feuerwehren und Helfer vorgehen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Einsatzkräften, die seit Tagen unermüdlich im Einsatz sind, um Schritt für Schritt die Normalität im betroffenen Gebiet wiederherzustellen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Kommentare
110
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Kommentare
91
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Kommentare
86
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
38
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
32
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 