Kleines Wunder: Aquarienfische überleben Murenabgang

Von: ka

Partschins/Meran – Die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Murenabgang im Burggrafenamt laufen weiterhin auf Hochtouren. Während die Einsatzkräfte unermüdlich Schlamm, Geröll und entwurzelte Bäume beseitigen, kam es am Mittwoch zu einem emotionalen Lichtblick inmitten der Zerstörung.

Bei den Bergungsarbeiten stießen die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Partschins auf ein völlig verschlammtes Aquarium, das von den Erdmassen begraben worden war. Beim vorsichtigen Freilegen folgte die große Überraschung: Die Fische hatten den enormen Druck und die Schlammmassen wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden und schwammen lebendig in ihrem Becken.

„Zwischen den vielen Stunden harter und kräftezehrender Arbeit sind es genau solche kleinen Momente, die allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zaubern und neue Kraft geben.”

Die Bergung des Aquariums zeigt einmal mehr, mit wie viel Sorgfalt und Blick fürs Detail die lokalen Feuerwehren und Helfer vorgehen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Einsatzkräften, die seit Tagen unermüdlich im Einsatz sind, um Schritt für Schritt die Normalität im betroffenen Gebiet wiederherzustellen.