Kleinflugzeug im Salzburger Pinzgau abgestürzt

Von: apa

In Wald im Pinzgau ist am frühen Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt und hat zu brennen begonnen. Ob Personen verletzt oder getötet worden sind, war auch nach zwei Stunden noch nicht bekannt. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner dürfte es ein Motorsegler gewesen sein. “Ein bis vier Personen könnten drinnen gewesen sein”, sagte er zur APA.

Das Flugzeug stürzte in der Nähe der Gerlosstraße B165 in unwegsames Gelände ab. Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus und mussten neben der Suche nach Personen auch das Flugzeug und den Wald rundherum löschen, der ebenfalls Flammen gefangen hatte. “Es war ein kleiner Waldbrand”, sagte Portenkirchner. Um 15.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Da aber noch nicht klar war, ob vom Piloten noch die Pyrotechnik gezündet worden war, die den Notfallschirm auslöst, musste das Gebiet gesperrt werden. “Auf den Bäumen haben wir jedenfalls bisher keinen Fallschirm hängen sehen.”

Zahl der Insassen noch unklar

Ersten – noch unbestätigten – Informationen zufolge dürften sich neben dem Piloten noch weitere Personen im Flugzeug befunden haben. Angaben über die Zahl bzw. die Identität gab es vorerst aber keine. Auch am nächstgelegenen Flugplatz in Zell am See gab es keine Auskunft. So lange man nicht wisse, um welches Flugzeug es sich handelt, könne man nicht sagen, ob es überhaupt von Zell am See aus gestartet sei, hieß es.