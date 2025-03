Kleinflugzeug in Zell am See abgestürzt

Von: apa

Ein Kleinflugzeug ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes in Zell am See abgestürzt. Ersten Informationen zufolge befand sich in dem einmotorigen Flugzeug eine männliche Person, die laut Polizei bei dem Unglück ums Leben kam. “Die Einsatzkräfte sind vor Ort”, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage.

Der Unfall soll sich laut dem Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandanten Klaus Portenkirchner beim Anflug auf den Flugplatz ereignet haben. Das Flugzeug sei in einer Wiese liegen geblieben und nicht in Flammen aufgegangen. Der Unfallhergang und die Nationalität sowie das Alter des Piloten waren vorerst nicht bekannt. Die Flugunfallkommission werde Erhebungen zur Unfallursache durchführen, hieß es.