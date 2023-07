Klima-Panne am Bozner Spital: OPs verschoben – Lösung vorerst gefunden

Bozen – Bedingt durch die derzeit außergewöhnlich hohen Temperaturen mit extremer Luftfeuchtigkeit, wird für die Operationssäle im Krankenhaus Bozen nächste Woche ein zusätzliches Kühlgerät geliefert, welches die Klimaanlage unterstützt.

­OP-Säle unterliegen besonderen technischen und strukturellen Voraussetzungen: So müssen etwa ständig Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht werden. Vor zwei Tagen, am Dienstag, war die Luftfeuchtigkeit aufgrund der tropischen Schwüle in Bozen so hoch, dass die Richtwerte überschritten wurden, die Klimaanlage des Krankenhauses kam nicht mehr mit der Entfeuchtung nach.

“Damit für die Patientinnen und Patienten jegliches Risiko ausgeschaltet werden kann, wurde von der technischen Abteilung sofort nach einem zusätzlichen Kühlgerät gesucht. Diese Suche betreiben in diesen Tagen gleich mehrere Krankenhäuser in Italien, das zeigte sich auch daran, dass eine fast in trockenen Tüchern geglaubte Bestellung im letzten Moment an ein anderes norditalienisches Krankenhaus ging. Nach längerer Suche wurde man bei einem Unternehmen fündig, welches dieses Gerät ab nächster Woche leihweise zur Verfügung stellt. Es wird am Montag, dem 16. Juli mit einem Spezialtransport geliefert und muss anschließend in einem komplexen Unterfangen installiert werden. Sollte alles nach Plan laufen, so ist das Problem mit Ende nächster Woche behoben. Bis zum nächsten Jahr ist eine technische Lösung in Planung”, heißt es aus dem Sanitätsbetrieb.

Kurzfristig wurde – dank der Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – veranlasst, dass länger andauernde chirurgische Eingriffe bereits um 7.00 Uhr beginnen. Somit wird die OP-Tätigkeit größtenteils gewährleistet; für die notwendigen Verschiebungen geplanter Eingriffe entschuldigt sich der Sanitätsbetrieb, wie es in einer Aussendung heißt.