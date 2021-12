Koch schmeißt nach wilder Nacht Ziegel vom Dach

Aufregung in Klausen

Klausen – Im beschaulichen Städtchen Klausen war am Mittwochmorgen schon allerhand los. Ein betrunkener Mann, der sich die ganze Nacht hindurch am Alkohol erfreut hat, ist auf ein Dach im Zentrum gestiegen, um von dort Dachziegel auf die darunterliegende Straße zu werfen. Anwohner alarmierten gegen 6.00 Uhr die Notrufzentrale. Rettungskräfte, Carabinieri, Feuerwehr sowie die Staatspolizei eilten zum angegebenen Ort.

Trotz der uniformierten Beamten in der Straße machte der Mann weiter. Mit der Feuerwehrleiter konnten die Einsatzkräfte den Mann erreichen und gegen 6.45 Uhr sein gefährliches Treiben beenden. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus landete der 36-jährige Mann aus Mittelamerika bei den Carabinieri, wo er wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Sachbeschädigung angezeigt wurde. Zudem bekam er eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 100 Euro aufgebrummt.

Der Mann, der im Eisacktal als Koch arbeitet, hatte neben dem Dach auch ein parkendes Auto beschädigt, das von den Dachziegeln getroffen wurde. Der Autobesitzer will laut den Carabinieri Schadenersatz einfordern.

Der 36-Jährige soll in der Nacht bei einem Fest bei Freunden gewesen sein. Das Trinkgelage wurde schließlich im kleineren Rahmen fortgeführt. Offenbar ging es so wild zu, dass es ihm wohl als gute Idee erschien, auf das Dach zu steigen.