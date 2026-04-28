König Charles will vor US-Kongress zu Einigkeit aufrufen

Von: APA/dpa

Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress am Dienstagnachmittag (Ortszeit) wird der britische König Charles III. vor dem Hintergrund der angespannten amerikanisch-britischen Beziehungen zum Zusammenhalt beider Länder aufrufen. Wie britische Medien bereits berichteten, wird er die bilaterale Verbindung als Geschichte der “Versöhnung und Erneuerung” bezeichnen. Zudem werde er von “einer der bedeutendsten Allianzen der Menschheitsgeschichte” sprechen.

Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter, der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II., der vor dem Kongress sprechen wird. Trotz mancher Differenzen in der Vergangenheit – Unabhängigkeitskrieg der Kolonien, Loslösung und Gründung der USA – hätten die gemeinsamen Traditionen der Verbündeten dazu geführt, dass “unsere beiden Länder immer wieder Wege gefunden haben, zusammenzukommen”, heißt es den Berichten zufolge im Manuskript der Rede. Die Beziehungen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und Sicherheit würden “nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten gemessen”.

Das Königspaar wurde am Montag von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump zu dem mehrtägigen Staatsbesuch in Washington empfangen, der als diplomatischer Drahtseilakt gilt. Trump, der als großer Fan der britischen Royals gilt, hatte die britische Regierung zuletzt immer wieder unter anderem wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg kritisiert. In London hofft man, dass der König das Verhältnis wieder in eine positive Richtung lenken kann.