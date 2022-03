Koffer von Touristenpaar geklaut – Polizei stellt Beute sicher

Bozen – In Bozen ist am Sonntag ein Touristenpaar aus Deutschland auf dreiste Weise bestohlen worden. Als der Gast und seine Ehefrau in einem Hotel einchecken wollten, wurden aus ihrem Luxusauto zwei Koffer entwendet, die unter anderem Markenjacken im Wert von 3.000 Euro enthielten. Der Polizei ist es allerdings gelungen, das Diebesgut sicherzustellen.

Nachdem der Diebstahl gemeldet worden war, überprüften die Polizisten die Bilder von Überwachungskameras aus der Umgebung. Der mutmaßliche Täter konnte auf diese Weise rasch identifiziert werden: Es handelt sich um einen polizeibekannten Mann, der bereits mehrfach vorbestraft ist.

Am Montag konnten die Ordnungshüter den Tatverdächtigen im Norden der Stadt aufspüren. Der Mann zeigte sich geständig und räumte ein, die Koffer gestohlen zu haben, um sich Geld für Drogen zu beschaffen. Gleichzeitig führte er die Polizisten zur Beute.

Die Koffer befanden sich bei den Pfeilern einer Unterführung. Das gesamte Diebesgut konnte somit den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Die Polizei ruft dazu, keine Wertsachen im Auto unbeaufsichtigt zurück zu lassen und sie im Kofferraum zu verstauen, damit sie von außen nicht sichtbar sind.