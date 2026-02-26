Aktuelle Seite: Home > Chronik > Koks als Bonbons gettarnt
Bozner Carabinieri schlagen in Mezzolombardo zu

Koks als Bonbons gettarnt

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 12:40 Uhr
26.02.2026 CC Bolzano
Carabinieri
Von: mk

Bozen – Die Bozner Carabinieri haben am Mittwoch in Mezzolombardo im Trentino einen albanischen Staatsbürger festgenommen, der in der Südtiroler Landeshauptstadt einer regulären Arbeit nachgeht. Die Beamten stellten in seiner über 100 Gramm Kokain sicher. Besonders dreist: Die Drogen waren als harmlose Bonbons getarnt.

Der Albaner war im Rahmen gezielter Ermittlungen ins Visier der Fahnder geraten. Den Ordnungshütern lagen konkrete Hinweise vor, wonach der Verdächtige in mehreren Umfeldern am Verkauf von Drogen auf der Straße beteiligt ist.

Nach einer mehrtägigen, intensiven Überwachung schlugen die Carabinieri schließlich und unterzogen den Mann einer Kontrolle. Außerdem erhärtete sich der Vermutung, dass im Wohnsitz des Mannes größere Mengen an Drogen gelagert wurden.

Die Durchsuchung der Wohnung in Mezzolombardo lieferte den Ermittlern schließlich den entscheidenden Beweis: In der Wohnung entdeckten sie rund 105 Gramm Kokain. Die Drogen war bereits verkaufsfertig in 102 Einzeldosen abgepackt. Um das Kokain zu tarnen, hatte der Mann die bunten Packungen in einem Glasgefäß versteckt, um ihnen den Anschein von Bonbons in einem gewöhnlichen Behältnis zu verleihen.

Der junge Mann wurde umgehend festgenommen und muss sich nun wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten.

Bezirk: Bozen

