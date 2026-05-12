Koks in Branzoll sichergestellt

Von: mk

Branzoll – Die Carabinieri setzen ihren Kampf gegen den Drogenhandel auch im Unterland konsequent fort. Bei einer gezielten Kontrolle auf der Brennerstaatsstraße im Gemeindegebiet von Branzoll konnten die Ordnungshüter in den vergangenen Tagen zehn Gramm Kokain sicherstellen.

Die Carabinieri der Station Leifers hielten im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Fahrzeug an, dessen Insassen – eine 35-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann – sich bei der Kontrolle auffallend nervös verhielten. Die beiden sind in Südtirol ansässig und bereits polizeibekannt.

Als die Carabinieri den Wagen durchsuchten, bestätigte den Verdacht: In einem Ablagefach der Fahrertür entdeckten die Beamten eine funktionstüchtige Präzisionswaage sowie drei Päckchen mit insgesamt zehn Gramm Kokain.

Eine anschließende Hausdurchsuchung am Wohnort des Mannes, die in Zusammenarbeit mit den Carabinieri aus Neumarkt vorgenommen wurde, fiel negativ aus. Während die Ordnungshüter das Kokain beschlagnahmten, wurde das Duo wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt und beim Regierungskommissariat gemeldet.