Koks in der Zigarettenschachtel, Hanf im Slip

Bozen – Die Staatspolizei hat am Mittwochnachmittag am Stadtrand von Bozen einen Mann überprüft, der wegen Drogen und Waffenbesitzes bereits vorbestraft ist. Derzeit befindet er sich im Hausarrest wegen Raubüberfalls, Nötigung, Körperverletzung und Erpressung.

Als die Ordnungshüter eintrafen, befand sich der Mann gerade im Garten des Mehrfamilienhauses. Eilig rannte er ums Gebäude und versuchte, in sein Appartement noch vor den Beamten zu gelangen.

Die Polizisten waren allerdings schneller und bemerkten, dass der Mann im Inneren des Gebäudes etwas im Postfach verschwinden ließ. Deshalb verlangten sie vom ihm, dass er sein Postfach öffnet. Darin befanden sich zwei Zigarettenschachteln, die sieben verschweißte Päckchen mit insgesamt 6,43 Gramm Kokain enthielten.

Mithilfe einer Hundestaffel der Finanzpolizei haben die Beamten darauf die Wohnung des Mannes durchsucht. In der Toilettentasche im Badezimmer befand sich eine weitere Zigarettenpackung, die insgesamt 3,48 Gramm Kokain enthielt. Unter dem Waschbecken entdeckten die Ordnungshüter hingegen unter anderem eine Präzisionswaage mit Spuren von Rauschgift, 15 Gramm Mannitol – ein Stoff, der häufig zum Verschneiden von Heroin und anderen Drogen verwendet wird – sowie ein Stück Plastik, das vermutlich zur Verpackung diente.

Angesichts der Tatsache, dass sich der Vorbestrafte im Freien aufhielt, obwohl er eigentlich unter Hausarrest stand, vermuteten die Ermittler, dass er auf eine Kunden wartete, der sich bei ihm Kokain beschaffen wollte. Der Mann war auch nicht auf dem Weg zu seiner Arbeit gewesen, als er sich außerhalb seiner Wohnung befunden hatte. Deshalb kassierte er eine Anzeige wegen Drogenhandels.

Kurze Zeit später hat eine Streife der Kriminalpolizei aus Mailand, die in Bozen im Einsatz stand, einen Mann mit Migrationshintergrund aufgehalten. Er stand unter Verdacht, in der Südtiroler Straße und im Bahnhofspark mit Drogen zu dealen.

Der Mann legte gleich zu Beginn ein nervöses Verhalten an den Tag. Bei einer ersten Durchsuchung stießen die Beamten in der Jackentasche auf zwei verschweißte Umschläge mit insgesamt zwei Gramm Marihuana. Auf der Quästur wurde der Mann einer gründlicheren Durchsuchung unterzogen. Dort entdeckten die Ordnungshüter in seinem Slip 15 Gramm kleine Packungen, die jeweils einen Gramm Marihuana enthielten.

Weil der Mann auch Bargeld in kleinen Scheinen bei sich hatte, das er vermutlich durch den Verkauf von Drogen eingenommen hatte, konnte er in flagranti verhaftet werden.