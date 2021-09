Kolonnenverkehr auf Brennerautobahn und Hauptstraßen

Südtirols Straßen sind auch am heutigen Sonntag überlastet. So ist etwa auf der Brennerautobahn Richtung Norden zwischen Sterzing und Trient und Richtung Süden zwischen Klausen und Affi kontinuierlicher Kolonnenverkehr zu verzeichnen gewesen.

Auf der Brennerstaatsstraße von Gossensass bis Sterzing müssen sich ebenfalls die Autofahrer aufgrund des Kolonnenverkehrs in Geduld üben. Auf der Vinschgauer Staatsstraße staut es Medienberichten zufolge ab Algund bis auf die Töll.

Die Überlastung der Brennerautobahn hält demnach weiter an. Am Ende des vergangenen Augustmonats wurde der verkehrsreichste Tag, der auf der Brennerautobahn jemals zu verzeichnen war, festgehalten. An der Mautstelle Sterzing wurden zu jenem Zeitpunkt rund 65.000 Autos gezählt, was eine 25 Prozentige Steigerung im Vergleich zum Rekordjahr von 2019 darstellt.