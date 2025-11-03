Kontrollen am Halloween-Wochenende in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Eine Person wurde festgenommen, fünf weitere angezeigt: Das ist die Bilanz der verstärkten Polizeikontrollen, die am Halloween-Wochenende in Bozen durchgeführt wurden. An den Einsätzen unter der Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari waren die Staatspolizei, die Carabinieri, die Finanzwache, die Stadtpolizei und das Militär beteiligt.

Die Kontrollen konzentrierten sich auf den Bozner Stadtkern, darunter Obstplatz, Kapuzinergasse, Dominikanerplatz und Palermostraße, sowie auf Parks und angrenzende Viertel.

In der Nacht auf Samstag wurde ein 18-jähriger Tunesier festgenommen, nachdem er versucht hatte, mit einem gestohlenen Motorroller vor einer Polizeistreife zu fliehen. Nach einem Sturz leistete der junge Mann heftigen Widerstand und verletzte dabei einen Beamten. Der Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Roller war zwei Tage zuvor in Vahrn entwendet worden.

Am Samstagabend griffen Sicherheitskräfte zudem bei einer Schlägerei an der Bushaltestelle Dominikanerplatz ein. Zwei Kosovaren (21) und zwei Tunesier (18) wurden wegen Raufhandels angezeigt.

Am Sonntag wurde schließlich ein 24-jähriger Nigerianer festgenommen, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das Rad konnte seinem Eigentümer zurückgegeben werden. Insgesamt wurden über 150 Personen kontrolliert.