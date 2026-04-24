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Nur Sachschaden, keine Verletzten

Kran kippt in Lana auf Häuserdach

Freitag, 24. April 2026 | 17:45 Uhr
Screenshot 2026-04-24 173814
Alto Adige
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Von: mk

Lana – In Lana hat am Freitag ein aufsehenerregender Unfall für Momente des Schreckens gesorgt. Ersten Informationen zufolge ist ein Kran umgekippt und krachte auf das Dach eines Wohnhauses.

Der Vorfall hat sich zur Mittagszeit zugetragen. Wie Alto Adige online berichtet, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang. Auch die Freiwillige Feuerwehr stand im Einsatz.

Der Kran, der auf einer Baustelle stand, stürzte auf ein Häuserdach in der näheren Umgebung. Die Straße musste während des Einsatzes für den Verkehr vorübergehend gesperrt werden.

Bezirk: Burggrafenamt

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