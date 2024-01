Küchelbergtunnel: Arbeiter von Eisenplatte am Fuß getroffen

Meran – Auf der Baustelle des Küchelbergtunnels in Dorf Tirol ist es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter (57) wurde kurz vor 16.00 Uhr von einer Eisenplatte am Fuß getroffen.

Der Mann aus Bozen erlitt dabei schwere Fußverletzungen. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Meraner Spital eingeliefert werden. Im Einsatz standen der Notarzt und das Weiße Kreuz.

Die Carabinieri führen die Unfallermittlungen.