Küchenbrand in Brixen

Brixen – Ein Küchenbrand hat am späten Dienstagnachmittag in der Alpinistraße in Brixen für Aufregung gesorgt.

Ausgegangen war das Feuer laut Alto Adige online von der Abzugshaube.

Die drei Bewohner, eine Mutter mit zwei Kindern, erlitten einen Schock und leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Offenbar gelang es der Frau, das Feuer eigenständig zu löschen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Brixen, das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Carabinieri und die Gemeindepolizei. Auch Beamte der Staatspolizei waren vor Ort, da ihre Einsatzzentrale in der Nähe ist. Sie waren auch die Ersthelfer.