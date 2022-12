Küchenbrand in Meran: Neunköpfige Familie landet im Krankenhaus

Meran – In Meran heulten am Samstag gegen 8.30 Uhr die Feuerwehrsirenen. In der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Trost-Straße in Untermais ist ein Brand ausgebrochen. In der Folge musste eine neunköpfige Familie – darunter vier Kinder – ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Personen hatten sich bei ersten Löscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen und bedurften medizinischer Betreuung.

Die Feuerwehr hat dann nach dem Eintreffen die Löscharbeiten fortgesetzt und Kontrollen durchgeführt. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden belüftet und vom Rauch befreit.

Der Brand ist vermutlich von einem Holzherd ausgegangen.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Ordnungshüter, die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Gratsch.