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180 Feuerwehrmitglieder rückten aus

Kühe bei Bauernhof-Brand im Bezirk Neunkirchen verendet

Freitag, 22. Mai 2026 | 08:40 Uhr
180 Feuerwehrmitglieder rückten aus
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: apa

Beim Brand eines Bauernhofes in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sind in der Nacht auf Freitag zahlreiche Kälber und Kühe verendet. 180 Mitglieder von zehn Feuerwehren waren nach Angaben des Bezirkskommandos Neunkirchen ausgerückt. In Flammen standen Wirtschafts- und Stallgebäude, der Brand breitete sich auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Personen wurden nicht verletzt.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte war am Donnerstag gegen 23.30 Uhr erfolgt. Ein Feuerschein war laut Bezirkskommando kilometerweit sichtbar. Die Helfer führten einen umfassenden Löschangriff durch, Großtanklöschfahrzeuge sowie ein Hubrettungsgerät wurden aufgeboten.

Einige Kühe und Kälber wurden vom Hofbesitzer ins Freie getrieben, mehrere Tiere verendeten allerdings in den Flammen. Mit Nachlöscharbeiten bis zu den Vormittagsstunden wurde seitens der Feuerwehr gerechnet.

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