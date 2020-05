Kunstdiebstähle sind auch in unserer Region ein Thema

Bozen/Udine – Die Einheit der Carabinieri zum Schutz des kulturellen Erbes von Udine zieht Bilanz über das Jahr 2019. 32 Personen wurden im vergangenen Jahr bei den Staatsanwaltschaften von Triest, Udine, Görz, Pordenone, Bozen, Trient und Rovereto angezeigt.

Im Rahmen von 15 Hausdurchsuchungen wurden 179 Ausstellungsstücke beschlagnahmt. In 19 Fällen handelte es sich um antiquarische und archivalische Wertgegenstände oder um wertvolle Bücher. In 160 Fällen ging es hingegen um archäologische Fundstücke.

Ebenso beschlagnahmt wurden 18 gefälschte Kunstwerke, in den meisten Fällen handelte es sich um Fälschungen moderner Malerei (Fontana, Tobey, Deluigi, Lilloni und Pittino).

Im Kampf gegen Kunstdiebstahl in Norditalien wurden mehrere Ermittlungen in die Wege geleitet, darunter in sieben Fällen im Friaul und in zwölf im Trentino-Südtirol, wobei es neun Fälle in der Nachbarprovinz und drei bei uns im Land waren.

Die Diebstähle wurden im vergangenen Jahr zur Anzeige gebracht, haben sich allerdings zum Teil bereits früher ereignet. Die Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit den lokalen Carabinieri-Stationen durchgeführt.