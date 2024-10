Kurz vor Arbeitsunfall: Rettungsstelle am Bozner Verdiplatz nimmt Dienst auf

Von: mk

Bozen – Am heutigen Morgen hat die neue Rettungsstelle am Bozner Verdiplatz ihren Dienst aufgenommen. Zukünftig wird hier tagsüber ein Rettungswagen stationiert sein, um die Anfahrtszeiten im Stadtgebiet deutlich zu verkürzen. Der Dienst wird dabei gemeinsam vom Weißen Kreuz und Roten Kreuz übernommen.

Eine zusätzliche Rettungsstelle in der Nähe der Altstadt steht seit vielen Jahren auf dem Plan der Rettungsdienste und der Stadtgemeinde Bozen. Mit dem ehemaligen Tankstellengebäude am Verdiplatz konnte eine geeignete Immobilie dafür gefunden werden. Ab sofort ist dort ein Rettungswagen von Montag bis Freitag, jeweils von 7.00 bis 19.00 Uhr stationiert, der Notfalleinsätze im Altstadtgebiet sowie im Norden der Stadt übernimmt. Der Dienst wird monatlich abwechselnd vom Weißen Kreuz und Roten Kreuz abgedeckt.

Für Direktor Ivo Bonamico, der das Projekt seit vielen Jahren verfolgt, ist dies ein besonderer Moment und das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde Bozen, den beiden Rettungsdiensten und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Wir danken allen Beteiligten, die sich in den vergangenen Monaten für diese sehr wichtige Einrichtung eingesetzt haben. Insbesondere die Stadtgemeinde Bozen sowie das Denkmalamt haben hier unbürokratisch und effizient gearbeitet und eine maximale Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts gezeigt“, erklärt Bonamico.

Marc Kaufmann, der Primar der Notfallmedizin im Südtiroler Sanitätsbetrieb, betont den großen Mehrwert dieser zusätzlichen Rettungsstelle in Zentrumsnähe. „Obwohl das Stadtgebiet sehr gut vom Rettungsdienst versorgt ist, können wir mit dieser zusätzlichen Einheit am Verdiplatz wertvolle Minuten bei den Anfahrtszeiten einsparen. Besonders in der Hauptverkehrszeit können wir Einsatzorte in der Altstadt oder nördlich des Zentrums in kürzester Zeit erreichen und die Rettungskette damit bedeutend optimieren“, erklärt Kaufmann.

Wie wertvoll dieser zusätzliche Rettungswagen am Verdiplatz tatsächlich ist, zeigte sich bereits heute kurz nach Dienstantritt. Die neue Einheit wurde gegen 8.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall in der Mayer-Nusser-Straße gerufen und konnte den Einsatzort in kürzester Zeit erreichen.