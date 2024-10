Ladendieb packt Wachmann am Kragen

Von: mk

Bozen – Zu einem Polizeieinsatz ist es am Samstagnachmittag aufgrund eines Ladendiebstahls in der Despar-Filiale in der Raingasse in Bozen gekommen. Mitarbeiter des Supermarkts hatten die Landesnotrufnummer 112 gewählt, nachdem ein Wachmann attackiert worden war.

Eine Streife bemerkte einen jungen Mann, der der Beschreibung des Täters entsprach und der in Richtung Waltherplatz die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es den Ordnungshütern, den mutmaßlichen Dieb festzuhalten und zur Quästur zu bringen.

Dort konnte er als 26-jähriger Marokkaner K. M. identifiziert werden, der über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt und der bereits mehrfach vorbestraft ist – unter anderem wegen Vermögensdelikte und Drogenhandels.

Dank mehrerer Überwachungskameras und der Aussagen verschiedener Zeugen konnte der Vorfall bis ins Detail rekonstruiert werden: Der Mitarbeiter eines privaten Wachdiensts hatte den 26-Jährigen dabei beobachtet, wie er unter anderem Bierdosen und Kaffeepackungen bei sich versteckte und an der Kasse vorbeiging, ohne dafür zu bezahlen.

Als ihn der Wachmann aufhalten wollte, packte ihn K. M. am Kragen, um ihn darauf gegen die Mauer zu drücken und auf ihn einzuschlagen. So konnte der 26-Jährige die Flucht ergreifen – bis die Polizei auftauchte.

Der junge Mann wurde wegen Raubüberfalls angezeigt und bis zum Schnellverfahren vor Gericht unter Arrest gestellt.

Bei seiner Durchsuchung hatte die Polizei außerdem eine teure Jacke beschlagnahmt, die noch immer das Preisschild trug und die aus einer Boutique gestohlen worden war. Dabei leistete der 26-Jährige gewaltsamen Widerstand.

Quästor Paolo Sartori hat unterdessen ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet, der darauf nach Mailand gebracht wurde. In einem Abschiebezentrum wartet er nun auf den nächsten Direktflug nach Marokko.