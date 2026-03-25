Ladendiebe schnappen sich Alkohol und Lebensmittel

Von: mk

Bozen – Unter der Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari haben Staatspolizei und Carabinieri sowie Finanz- und Stadtpolizei in den vergangenen zwei Tagen verstärkte Kontrollen im Bozner Stadtgebiet durchgeführt.

Im Visier der Beamten stand unter anderem das Einkaufszentrum Walter Park. Am Montag wurde dort eine Gruppe von fünf Asylbewerbern im Alter von 19 bis 36 Jahren beim Diebstahl von Lebensmitteln gefasst. Die Betroffenen, die bereits vorbestraft sind, wurden angezeigt.

Kurz stellte die Polizei zwei Männer aus Marokko im Alter von 37 und 24 Jahren beim Diebstahl von Alkohol und Lebensmitteln gestellt. Auch sie sind bereits vorbestraft.

Am Dienstag erwischte die Polizei einen 31-jährigen Marokkaner beim Diebstahl von Alkohol im selben Supermarkt. Der Mann, der über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, wurde angezeigt und soll demnächst abgeschoben werden.

Das Büro für Migration in Quästur in Bozen hat am Dienstag außerdem die Position eines 50-jährigen Senegalesen geprüft, der mehrfach vorbestraft ist und sich illegal im Staatsgebiet aufhält. Der Mann war von einer Streife der Carabinieri aufgegriffen worden. Auf Anordnung des Quästors wurde er in ein Abschiebezentrum nach Palazzo San Gervasio in der Provinz Potenza überführt. Von dort aus soll er in seine Heimat abgeschoben werden.

Am Dienstagabend hat die Polizei am Verdiplatz einen 27-jährigen Senegalesen mit rund zehn Gramm Haschisch aufgegriffen. Er kassierte wegen Drogenhandels eine Anzeige. Zudem stellte die Hundestaffel der Finanzwache weitere zehn Gramm Rauschmittel im Bereich der Rombrücke und der Gelben Brücke sicher.

Außerdem wurden während der zweitägigen Aktion 140 Personen identifiziert, 14 Fahrzeuge kontrolliert und drei Personen wegen Verstoßes gegen ein städtisches Aufenthaltsverbot angezeigt.