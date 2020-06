Lagerraum in Flammen

Brixen – Zu einem Brand kam es gestern am späten Samstagabend in einem alten Wohnhaus in der Burgfriedengasse in Brixen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 22 Uhr zum Einsatzort gerufen, wo ein Lagerraum des Gebäudes in Vollbrand stand. Es standen mehrere Löschfahrzeuge im Einsatz, wodurch der Brand umgehend unter Kontrolle gebracht werden konnte. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Personen in dem unbewohnten Gebäude.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Brixen sowie die Carabinieri.