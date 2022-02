Lana: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws

Lana – Am heutigen Sonntag ist es um 15.00 Uhr in der Max Valier Straße in Lana zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Pkws frontal zusammenstießen.

Drei Personen, zwei Männer und eine Frau und allesamt aus Lana, zogen sich im Zuge dessen leichte Verletzungen zu. Die Wehrmänner kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Lana, die Freiwillige Feuerwehr von Lana sowie die Carabinieri.