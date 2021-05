Lana: Gefälschten “De Pisis” für 18.000 Euro angeboten

Meran – Ein in Lana wohnhafter Mann hat unlängst Besuch von den Carabinieri der Einheit zum Schutz von Kulturgütern aus Udine erhalten. Die Beamten sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er im Internet ein Bild des Künstlers Filippo de Pisis für 18.000 Euro angeboten hatte. De Pisis gilt als einer der einflussreichsten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts.

Doch das Foto des Kunstwerks im Inserat weckte den Verdacht der Carabinieri-Einheit, die auch hier in Südtirol ihre Kompetenz ausübt. Stilistisch gesehen passte es nicht so sehr zu den üblichen Bildern des Künstlers und es kam der Verdacht auf, dass es sich hier um eine Fälschung handeln dürfte. Auch die Signatur des Künstlers auf dem Bild machte die Beamten, die Rücksprache mit der Gesellschaft für Filippo de Pisis in Mailand hielten, stutzig.

Bei einer Hausdurchsuchung in Lana wurde das Kunstwerk schließlich beschlagnahmt. Gegen den Eigentümer wurde wegen der Fälschung von Kunstwerken und deren Weitergabe ermittelt. Am Ende ist das Verfahren aber eingestellt worden und das Kunstwerk ging wieder an den Mann aus Lana, mit dem Verweis, es nicht wieder als Werk von De Pisis zu veräußern, berichtet Alto Adige online.