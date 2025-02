Landeskrankenhaus Bozen erneut unter den besten Italiens

"World's Best Hospitals 2025"

Von: mk

Bozen – Das renommierte US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek hat gemeinsam mit dem weltweit tätigen Datenunternehmen Statista die Rangliste der “World’s Best Hospitals 2025” veröffentlicht. Dabei wurde das Landeskrankenhaus Bozen erneut als eines der besten Krankenhäuser Italiens ausgezeichnet.

In der nationalen Rangliste belegt das Landeskrankenhaus Bozen den 22. Platz unter insgesamt 140 bewerteten Einrichtungen in Italien. Jährlich erstellt Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista eine umfassende Rangliste der besten Krankenhäuser weltweit. Neben der internationalen Gesamtbewertung wird auch ein Ranking für einzelne Länder erstellt. Die Bewertung basiert auf einer umfangreichen Analyse, die eine Online-Umfrage unter tausenden medizinischen Fachkräften (darunter Ärzte, Führungskräften und Pflegepersonal), Patientenerfahrungen, Krankenhausqualitätsmetriken und eine PROMs-Umfrage (Patient-Reported Outcome Measures) umfasst. PROMs sind standardisierte, validierte Fragebögen, die von Patienten ausgefüllt werden, um ihre funktionale Gesundheit und Lebensqualität zu bewerten.

Das Landeskrankenhaus Bozen sieht diese Platzierung als Anerkennung seiner hohen medizinischen Qualität und seines Engagements für eine erstklassige Patientenversorgung. „Diese Auszeichnung bestätigt die hervorragende Arbeit unserer Ärzte, Pflegekräfte und aller Mitarbeitenden, die tagtäglich ihr Bestes geben, um unseren Patientinnen und Patienten eine optimale medizinische Versorgung zu bieten“, betont Generaldirektor Christian Kofler.

Die Rangliste “World’s Best Hospitals 2025” umfasst die besten Krankenhäuser aus 30 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Italien und die USA. Insgesamt wurden mehr als 2.400 Krankenhäuser bewertet, wobei die besten 250 weltweit besonders hervorgehoben wurden.

Die Präsenz des Landeskrankenhauses Bozen in diesem renommierten Ranking ist ein wichtiger Meilenstein für das Südtiroler Gesundheitswesen und bestätigt den kontinuierlichen Einsatz für Qualität und Innovation im medizinischen Bereich.