Landesstraße Tramin-Auer: Drei Fahrzeuge crashen

Von: luk

Tramin – Auf der Landesstraße Tramin – Auer kam es bei einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, in denen sich insgesamt vier Personen befanden.

Durch den heftigen Zusammenstoß geriet ein Fahrzeug in den Straßengraben und eines wurde bis an den Straßenrand geschoben. In diesem Fahrzeug wurde eine Frau unbestimmten Grades verletzt und von den Helfern des Weißen Kreuzes Unterland und den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Tramin geborgen.

Eine weitere Person wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, die zwei anderen Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Tramin, das Weiße Kreuz Unterland, das Rote Kreuz, die Carabinieri und Mitarbeiter des Landesstraßendienstes. Die ebenso alarmierte Feuerwehr St. Josef am See war nicht mehr notwendig, nachdem sich herausgestellt hatte, dass niemand von den Fahrzeuginsassen eingeklemmt war.