Landeswetterdienst: 40 Prozent weniger Regen in diesem Oktober

Bozen – Der diesjährige Oktober war meist von stabilem Hochdruckwetter geprägt und damit deutlich zu warm, wie die Landesmeteorologen in ihrem Rückblick berichten: Im Oktober 2022 lagen die Temperaturen rund zwei bis drei Grad über dem langjährigen Durchschnitt des Zeitraums 1981 bis 2020, fassen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen.

Höchste Temperatur am 3. Oktober mit über 24 Grad

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 3. Oktober in Bozen mit 24,1 Grad Celsius gemessen, am kältesten war es am 4. Oktober in Welsberg mit minus 1,5 Grad.

40 Prozent weniger Regen als im Durchschnitt

In Südtirol hat es in diesem Oktober etwa 40 Prozent weniger als im Durchschnitt geregnet, die Niederschläge beschränkten sich auf nur wenige Tage, wie aus den Aufzeichnungen der Landesmeteorologen hervorgeht. Dafür gab es deutlich mehr Sonnenschein als üblich.

Regen und Schneefall am Freitag

Mit dem gestrigen Novemberbeginn hat sich das Wetter umgestellt. In den nächsten Tagen ist es wechselhaft. Am Freitag ist mit Regen und Schneefall zu rechnen: Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 2000 Metern bis auf 1500 Meter, im Norden Südtirols teilweise noch tiefer. Am Samstag wird es mit Nordföhn vor allem im Süden recht sonnig, die Temperaturen entsprechen meist der Jahreszeit. Recht freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken geht es am Sonntag weiter.

Täglich aktualisierte Klimadiagramme

Den Klimadiagrammen können die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach entnommen werden. Die Diagramme werden täglich online aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen: wetter.provinz.bz.it/klimadiagramme.asp

Wetterbericht online

Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal “Wetter Südtirol” auf der Internetseite des Landes Südtirol: wetter.provinz.bz.it.