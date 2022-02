Lang ersehnter Neuschnee in den Bergen

Freundlicheres Wetter in den nächsten Tagen

Bozen – Nach Tagen und Wochen sonnigen Wetters und nur vereinzelten Niederschlägen ist in den vergangenen Stunden zumindest in den Bergen Neuschnee gefallen – und das teilweise ordentlich.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Mittwochvormittag auf Twitter postet, hat etwa in Antholz Frau Holle ordentlich ihre Kissen ausgeschüttelt.

Auch am Schnalstaler Gletscher gab es allein heute rund 40 Zentimeter Neuschnee.

Im Laufe des Nachmittags haben sich die Schneefälle immer mehr auf den Alpenhauptkamm zurückgezogen. Im Süden Südtirols lockerte es sogar etwas auf.

Freundliches Wetter kommt

Über Nacht lässt die starke Nordströmung nach und führt nun etwas trockenere Luftmassen nach Südtirol.

In der Früh klingen die letzten Schneefälle am östlichen Alpenhauptkamm ab und es kommt zu einem freundlichen Wechsel aus Sonne und einigen hohen Wolkenfeldern.

Am Freitag überwiegt der Sonnenschein. Nur ab und zu ziehen ein paar Wolken durch.

Mix aus Sonne und Wolken am Wochenende

Am Wochenende geht es mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter.

In der Nacht auf Montag kann es am Alpenhauptkamm leicht schneien, am Montag selbst wird es im Großteil Südtirols wechselnd bewölkt.