Langsam traut sich der Sommer nach Südtirol

Bozen – Nach einem recht frischen Mai scheint sich nun doch der Sommer langsam durchsetzen zu können. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Sonntag prognostiziert, dass sich die Temperaturen in den Alpen in dieser Woche wieder der Jahreszeit angleichen sollen.

Der Südtiroler Landesmeteorologe Dieter Peterlin sieht ebenfalls eine Wetterbesserung. Schon gestern wurden im Unterland 25 Grad gemessen. Zum nächsten Wochenende hin soll es noch ein paar Grad wärmer werden.

Heute dominiert Sonnenschein in Südtirol. Am Nachmittag entstehen ein paar harmlose Quellwolken.

Nächsten Tage recht sonnig und warm

Der Dienstag beginnt gebietsweise mit Hochnebel, später setzt sich aber die Sonne durch. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geht es recht sonnig weiter. Am Vormittag gibt es jeweils einige Hochnebelfelder, nachmittags werden die Quellwolken größer und die Schauerneigung nimmt zu. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte mit bis zu 29 Grad.